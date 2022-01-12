Мужчина погиб при разборе декораций ледового шоу в Москве

Москва, 12 января. Падение части декорации стало причиной смерти рабочего в столичном спорткомплексе «Мегаспорт». Инцидент произошел после ледового шоу «Лебединое озеро».

Трагедия случилась 9 января в процессе разбора декораций после представления. На одного из участников процесса рухнула часть конструкции, изображавшей замок.

О гибели рабочего сообщила «Фонтанка» со ссылкой на СК. По предварительным данным, после инцидента возбудили уголовное дело.

Ледовое шоу «Лебединое озеро» показывали на арене «Мегаспорт» в период с 25 декабря по 8 января. Проект является интерпретацией знаменитого балета Петра Чайковского.

Похожая трагедия произошла в Большом театре осенью прошлого года. Там погиб артист Евгений Кулеш, которого придавило декорацией прямо во время спектакля.