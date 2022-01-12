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Эксперт Авунц: динамику цен на московские квартиры будет определять спрос

  /   Обновлено: 12 января 2022 10:17
Экономика
Эксперт Авунц: динамику цен на московские квартиры будет определять спрос
pixabay.com

Москва, 12 января. Ставки по ипотеке в России с начала нового года начали расти. Однако это не станет фактором, сдерживающим повышение цен на столичную недвижимость, рассказали «Российской газете» эксперты.

Специалисты отмечают, что динамика стоимости будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от денежно-кредитной политики Центробанка РФ. По мнению риелторов, ждать возвращения ключевой ставки до середины 2022 года к уровню 5-6% не приходится. Остается надеяться на меры поддержки со стороны государства.

Однако основным драйвером роста цен на столичные квартиры будет высокий спрос. По словам руководителя департамента продаж новостроек «ТСН Недвижимость» Алексея Авунца, он не только не стих — по некоторым московским локациям его уровень даже зашкаливает.

«Плюс — инвестиционный голод, который легче всего утолить таким понятным для всех инструментом, как новостройки. Не стоит забывать, что немалую роль в процессе роста цен играет и отложенный спрос по некоторым локациям, когда долгожданные старты продаж подстегивают к покупке горожан, для которых на первом месте не цена, а привычный район», — отмечает эксперт.

И все же таких стремительных темпов, которые наблюдались в 2020–2021 годах, аналитики не прогнозируют.

По итогам 2021 года новостройки в крупных городах России подорожали на 32%, до 93,6 тысячи рублей за квадратный метр, свидетельствуют подсчеты портала «Мир квартир».

Тем временем в Минстрое ожидают, что упрощение процесса получения кредитов на стройку позволит девелоперам экономить около 1-15 % от всех затрат. Это должно положительно сказаться на конечной стоимости жилья, пишет «ФедералПресс».

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