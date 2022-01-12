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Сотрудник ГАИ пострадал во время оформления ДТП на МКАД

Происшествия
Сотрудник ГАИ пострадал во время оформления ДТП на МКАД
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Москва, 12 января. Два человека, среди которых сотрудник ГАИ, пострадали в результате ДТП на МКАД. Инцидент произошел в 06:20 среды на 80-м километре внешней стороны кольцевой трассы.

Изначально на указанном участке произошло столкновение КамАЗа и «газели». На место приехала машина ГИБДД для оформления аварии. Во время заполнения документов в патрульный автомобиль врезался грузовик «Вольво», в результате чего служебная машина и «газель» загорелись.

Травмы в результате ДТП получили сотрудник Госавтоинспекции и водитель «газели». Предварительно установлено, что они отделались ушибами. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Смертельное ДТП утром 12 января произошло в Красноярском крае. В столкновении автобуса и легковушки погибли четыре человека, еще трое пострадали.

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ГИБДД москва дтп мкад
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