Сотрудник ГАИ пострадал во время оформления ДТП на МКАД

Москва, 12 января. Два человека, среди которых сотрудник ГАИ, пострадали в результате ДТП на МКАД. Инцидент произошел в 06:20 среды на 80-м километре внешней стороны кольцевой трассы.

Изначально на указанном участке произошло столкновение КамАЗа и «газели». На место приехала машина ГИБДД для оформления аварии. Во время заполнения документов в патрульный автомобиль врезался грузовик «Вольво», в результате чего служебная машина и «газель» загорелись.

Травмы в результате ДТП получили сотрудник Госавтоинспекции и водитель «газели». Предварительно установлено, что они отделались ушибами. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Смертельное ДТП утром 12 января произошло в Красноярском крае. В столкновении автобуса и легковушки погибли четыре человека, еще трое пострадали.