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Стоимость жилья на вторичном рынке Внуково показала наибольший рост по Москве в 2021 году

Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Внуково показала наибольший рост по Москве в 2021 году
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 11 января. Стоимость жилья на вторичном рынке в Москве за 2021 год заметно увеличилась, показав наибольший рост на окраинах столицы, сообщает РБК.

Больше всего подорожали квартиры во Внуково — рост цен составил 39,9% (до 215,1 тыс. руб. за квадрат). На втором месте — жилье в районе Старое Крюково: его стоимость выросла на 37% до 232,9 тыс. рублей за кв. м. На третьем месте оказался район Силино, где стоимость квартир выросла на 35,2% (до 215 тыс. руб. за квадрат).

Значительное увеличение стоимости квартир было также в районе Матушкино (на 33,6% до 213,4 тыс. рублей за квадрат) и в Крюково, где жилье подорожало на 33,4% (до 230,2 тыс. за кв. м.).

«В лидерах роста районы, расположенные в наименее дорогих локациях. Внуково, хотя и относится к традиционно престижному Западному АО, фактически располагается за МКАД, в окружении районов Новой Москвы. Более стабильные цены — в районах с относительно небольшим числом недавно сданных новостроек и домов, включенных в программу реновации», — отметил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Меньше всего в Москве стоимость жилья на вторичном рынке выросла в районах Тропарево-Никулино (на 2,8%, до 330,2 тыс. руб.), Тверской (на 7,7%, до 404,7 тыс. руб.) и Обручевский (на 8,7%, до 341,9 тыс. руб.).

Площадь средней квартиры в Москве уменьшилась за год на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании Realiste. Собственники стали чаще дробить свое жилье, чтобы продать его более выгодно. Наиболее заметна эта тенденция в районе промзоны Можайска — там изменение средней площади составило 61,54%.

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россия москва вторичный рынок жилья в Москве
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