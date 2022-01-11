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Роботакси «Яндекса» начнут ездить по Москве в феврале

Экономика
Роботакси «Яндекса» начнут ездить по Москве в феврале
vk.com  /  Яндекс.Такси

Москва, 11 января. Беспилотные такси компании «Яндекс» в тестовом режиме начнут работу на улицах российской столицы. Об этом «Ведомостям» рассказали источники в правительстве.

Беспилотные такси запустят на 18 столичных улицах, на территории «Сколково», а также в Иннополисе (татарстан) и в центре «Сириус» в Краснодарском крае. По регламенту, в машине будет присутствовать водитель-испытатель, готовый в любой момент взять управление на себя. На экспериментальном этапе роботакси пустят по запланированному маршруту в районе Ясенево. Воспользоваться услугой смогут пользователи приложения «Яндекс.Go».

Проект разработало Минэкономики на основе заявки «Яндекса». Сейчас идет последняя доработка документа после чего в конце января состоится публикация программы.

«Яндекс» заявил, что Москва станет второй мировой столицей, где запустят коммерческий сервис беспилотного такси. Компания тестирует эту услугу с 2018 года. В рамках испытаний было совершено более 20 тысяч поездок.

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москва беспилотники яндекс такси
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