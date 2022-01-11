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Стоимость дизельного топлива на московских заправках выросла на 6 копеек с начала года

Экономика
Стоимость дизельного топлива на московских заправках выросла на 6 копеек с начала года
 /  ПАО «НК «Роснефть»

Москва, 11 января. Дизтопливо на АЗС Москвы за 10 дней 2022 года выросло в цене на 6 копеек, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации.

Стоимость дизельного топлива выросла до 53,55 рубля за литр. Цена Аи–92 пока осталась прежней (47,77 рубля за литр), Аи–95 подорожал на 1 копейку и стал стоить 52,85 рубля. Стоимость Аи–100 выросла на 2 копейки (до 60,63 рубля за литр).

Цена на дизтопливо выросла только на московских АЗС «Татнефти» и Shell. Стоимость бензина увеличилась только на АЗС Shell. Бензин начал дорожать на столичных заправках начиная с 2020 года, а дизтопливо — с середины января 2021 года. Это стало реакцией рынка на рост биржевых цен.

Российских водителей может ожидать рост стоимости бензина до 1 доллара за литр. О таком сценарии в беседе с URA.RU рассказал экономист Константин Селянин.

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