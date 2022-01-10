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Следователи проведут проверку из-за пропажи мальчика на юго-востоке Москвы

Происшествия
Следователи проведут проверку из-за пропажи мальчика на юго-востоке Москвы
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Москва, 10 января. Следственный комитет РФ проведет проверку по факту пропажи ребенка в Москве.

Проживающий в районе Марьино в Москве 14-летний подросток ранее не вернулся в положенное время домой. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

Старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова позже сообщила, что благодаря совместной работе следователей и волонтеров «Поиск пропавших детей» местонахождение подростка установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи проведут необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что пропавшего во время прогулки с бабушкой ребенка нашли в Петербурге. Малыша обнаружили около его дома.

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