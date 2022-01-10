На юго-востоке Москвы пропал 14-летний подросток

Москва, 10 января. Подросток пропал на юго-востоке Москвы. Следственный комитет уже организовал проверку по факту исчезновения 14-летнего юноши.

Мальчик 10 января не вернулся домой в назначенное время. Теперь местонахождение пропавшего, проживающего в районе Марьино в Москве, неизвестно, передает РИА Новости.

К поискам ребенка приступили сотрудники ведомства совместно с волонтерами «Поиска пропавших детей». Следователи сейчас проводят все необходимые проверочные мероприятия.

Накануне правоохранители полдня разыскивали восьмилетнего ребенка в городе Кыштым Челябинской области. Оказалось, что девочка загостилась у подруги и не предупредила маму.