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На юго-востоке Москвы пропал 14-летний подросток

Общество
На юго-востоке Москвы пропал 14-летний подросток
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Москва, 10 января. Подросток пропал на юго-востоке Москвы. Следственный комитет уже организовал проверку по факту исчезновения 14-летнего юноши.

Мальчик 10 января не вернулся домой в назначенное время. Теперь местонахождение пропавшего, проживающего в районе Марьино в Москве, неизвестно, передает РИА Новости.

К поискам ребенка приступили сотрудники ведомства совместно с волонтерами «Поиска пропавших детей». Следователи сейчас проводят все необходимые проверочные мероприятия.

Накануне правоохранители полдня разыскивали восьмилетнего ребенка в городе Кыштым Челябинской области. Оказалось, что девочка загостилась у подруги и не предупредила маму.

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