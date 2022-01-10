Трех жительниц Москвы госпитализировали после ДТП с автобусом и маршруткой

Москва, 10 января. Водитель автобуса частного перевозчика не соблюдал дистанцию до пассажирского автобуса, который двигался в попутном направлении. В результате этого произошло столкновение транспортных средств. Инцидент случился на проспекте Мира.

По предварительным сведениям, в салоне автобуса частного перевозчика есть люди, которые в результате происшествия получили травмы. Речь идет о трех пострадавших женщинах. Медики после аварии доставили жительниц столицы в больницу. В распоряжении ФАН появилось видео с места ДТП.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку выполнения частным перевозчиком требований федерального закона о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. Информацией об этом поделились в прокуратуре.

Прокуратура Москвы /

Дорожное происшествие с участием автобуса и троллейбуса ранее произошло на территории Севастополя. В результате столкновения транспортных средств пострадали трое детей.