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Трех жительниц Москвы госпитализировали после ДТП с автобусом и маршруткой

Происшествия
Трех жительниц Москвы госпитализировали после ДТП с автобусом и маршруткой
Прокуратура Москвы

Москва, 10 января. Водитель автобуса частного перевозчика не соблюдал дистанцию до пассажирского автобуса, который двигался в попутном направлении. В результате этого произошло столкновение транспортных средств. Инцидент случился на проспекте Мира.

По предварительным сведениям, в салоне автобуса частного перевозчика есть люди, которые в результате происшествия получили травмы. Речь идет о трех пострадавших женщинах. Медики после аварии доставили жительниц столицы в больницу. В распоряжении ФАН появилось видео с места ДТП.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку выполнения частным перевозчиком требований федерального закона о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. Информацией об этом поделились в прокуратуре.

Трех жительниц Москвы госпитализировали после ДТП с автобусом и маршруткой
Прокуратура Москвы /

Дорожное происшествие с участием автобуса и троллейбуса ранее произошло на территории Севастополя. В результате столкновения транспортных средств пострадали трое детей.

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