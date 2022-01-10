Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 18:48
18:47
Общество
Сотни туристов «застряли» в Анапе и Сочи из-за невозможности прилететь в туманный Крым
18:45
Общество
Помешавший проезду скорой в Петербурге сугроб не убирали более месяца
18:44
Армия
Токаев: миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации
18:44
Весь мир
В Колумбии произошло четвертое массовое убийство с начала года
18:43
Общество
Бывший торговец мясом снова выиграл тендер на отлов собак в Самаре
18:38
Политика
Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию в Казахстане
18:38
Происшествия
Причиной пожара в квартире на улице Союза Печатников могла стать неисправная проводка
18:35
Весь мир
Мавритания увеличит производство солнечной и ветровой энергии
18:33
Общество
Нарушения при вывозе мусора «похоронили» дворы Петербурга в горах коммунальных отходов
18:30
Экономика
Токаев: ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь 2-3 млрд долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Средняя площадь жилья в московских новостройках снизилась на 15% в 2021 году

Экономика
Средняя площадь жилья в московских новостройках снизилась на 15% в 2021 году
 /  Александра Кампински

Москва, 10 января. Средняя площадь квартир в столичных новостройках в экспозиции сократилась по итогам 2021 года на 15% относительно 2020 года. Такие данные представила консалтинговая компания Colliers.

Средний размер лота в экспозиции уменьшился до 58 квадратных метров, что на 10 кв. м меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом средневзвешенная площадь реализованного лота составила 55 «квадратов», отмечается в сообщении.

Сокращение площади случилось из-за осторожного поведения покупателей недвижимости, обусловленного ростом цен. Это мотивировало девелоперов продавать меньшие лоты.

По оценкам аналитиков, за 2021 год средняя цена «квадрата» новостроек в Москве возросла на 21%. Это связано с ростом ключевой ставки ЦБ, удорожанием строительства и падением объема предложения.

Порядка 50% опрошенных исследователями центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) заявили, что ждут снижения стоимости жилья в России.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Средняя площадь жилья в московских новостройках снизилась на 15% в 2021 году
жилье недвижимость квартиры
Комментировать