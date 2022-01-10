Средняя площадь жилья в московских новостройках снизилась на 15% в 2021 году

Москва, 10 января. Средняя площадь квартир в столичных новостройках в экспозиции сократилась по итогам 2021 года на 15% относительно 2020 года. Такие данные представила консалтинговая компания Colliers.

Средний размер лота в экспозиции уменьшился до 58 квадратных метров, что на 10 кв. м меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом средневзвешенная площадь реализованного лота составила 55 «квадратов», отмечается в сообщении.

Сокращение площади случилось из-за осторожного поведения покупателей недвижимости, обусловленного ростом цен. Это мотивировало девелоперов продавать меньшие лоты.

По оценкам аналитиков, за 2021 год средняя цена «квадрата» новостроек в Москве возросла на 21%. Это связано с ростом ключевой ставки ЦБ, удорожанием строительства и падением объема предложения.

Порядка 50% опрошенных исследователями центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) заявили, что ждут снижения стоимости жилья в России.