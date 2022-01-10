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Губернатор Воробьев заявил, что в меню подмосковных школ могут появиться пельмени

Общество
Губернатор Воробьев заявил, что в меню подмосковных школ могут появиться пельмени
pixabay.com

Москва, 10 января. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пельмени могут появиться в меню региональных школ. Он поручил проработать данный вопрос с Роспотребнадзором.

В рамках оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов Воробьев отметил, что тема школьного питания очень чувствительная. Он подчеркнул, что для контроля качества должны регулярно проводиться опросы детей и родителей. Губернатор также предложил проработать вопрос включения пельменей в состав школьного меню на территории Подмосковья.

«Во все времена в наши студенческие, школьные годы одно из самых действительно вкусных было пельмени. Если дети хотят пельмени, дайте пельмени», — подчеркнул Воробьев.

Он заявил, что для этого следует использовать качественную продукцию. Пельмени должны поставлять сертифицированные компании, которые отправляют их на экспорт.

Институт отраслевого питания призвал разработать в каждом регионе свой стандарт школьного меню. Ученики в разных субъектов страны смогут получать разные объемы продуктов, но в соответствии с требованием выдачи.

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подмосковье питание школы пельмени
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