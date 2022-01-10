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Власти Подмосковья выплатят врачам по 20 тысяч рублей на аренду жилья

Экономика
Власти Подмосковья выплатят врачам по 20 тысяч рублей на аренду жилья
pixabay.com  /  keresi72

Москва, 10 января. Врачам из Московской области с 1 января 2022 года положена доплата в размере 20 тысяч рублей на покрытие расходов аренды жилья. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, эта мера поддержки коснется около 2 тысяч специалистов. Как отметил губернатор, доплата - это еще один стимул, чтобы регион закрыл потребность во врачах.

«Обращаю внимание, что врачей нам нужно привлекать больше, узких специалистов. Мы знаем проблему первичного звена. Поэтому увеличили пока в два раза социальную ипотеку для врачей и, думаю, получится больше», — добавил Воробьев.

Он подчеркнул, что помощь медикам должна оказываться при активном участии глав муниципалитетов. В связи с этим губернатор попросил их уделять особое внимание темам, связанным со здравоохранением.

Власти Подмосковья намерены в 2022 году направить 5,6 млрд рублей на поддержку местного предпринимательства. Для бизнеса предусмотрены не только субсидии, но и различные льготы, включая налоговые каникулы.

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медики воробьев жилье московская область аренда жилья
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