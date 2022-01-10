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Вильфанд предупредил москвичей о похолодании в середине недели

  /   Обновлено: 10 января 2022 05:36
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о похолодании в середине недели
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 10 января. Москву ожидает похолодание до 15-21 градуса со знаком минус в середине недели.

В пятницу в Москву придет оттепель. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Эта неделя с синоптической точки зрения будет очень необычная. 11 и 12 января будет вполне комфортная зимняя погода, но холодная, температура заметно понизится. В ночь на 11-е число будет около минус 10 градусов, но и днем уже существенно не поднимется температура», — сказал он.

Холоднее всего будет в среду и четверг, когда ночью будет -15 градусов, а в Подмосковье — -19 градусов. Днем в среду столбики термометров поднимутся до 10–15 градусов ниже нуля. В четверг начнется потепление, столбики термометров поднимутся до пяти-десяти градусов со знаком минус.

Ранее Вильфанд предупредил жителей ЦФО о сильных снегопадах 9 и 10 января. Синоптик рассказал, что обильные осадки выпадут в Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Московской, Липецкой и Воронежской областях 9 и 10 января. Отмечается, что в столичном регионе могут образоваться сугробы до 15 сантиметров.

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