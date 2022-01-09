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Благотворительный спектакль для многодетных семей прошел в Химках

Общество
Благотворительный спектакль для многодетных семей прошел в Химках
Невские Новости  /  Сергей Борода

Химки, 9 января. Новогодний благотворительный спектакль «Ключи времени» состоялся в стенах химкинского дома культуры «Контакт». Представление было показано специально для детей из многодетных семей.

Спектакль прошел в рамках проекта «Культура малой Родины». Для участия в постановке был приглашен фонд «Дари добро», который насчитывает более 80 нуждающихся семей с детьми, передает издание «Химкинские новости».

«В Новый год каждый должен почувствовать атмосферу праздника. У многодетных семей, к сожалению, не всегда есть возможность этот праздник организовать. Поэтому был организован благотворительный спектакль, где дети совместно с родителями смогли весело провести время», — рассказал депутат городского округа Александр Васильев.

Ранее сотрудники Росгвардии сделали необычный музыкальный сюрприз к Новому году для ребят из петербургского детского дома. Служащие воспроизвели популярные отечественные и зарубежные хиты, посвященные празднику.

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