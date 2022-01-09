Более 77 миллионов рублей удалось собрать в 2021 году в Москве на благотворительность

Москва, 9 января. Московские благотворительные сервисы в 2021 году собрали более 77 миллионов рублей в качестве пожертвований для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

С помощью благотворительного сервиса на официальном сайте мэра Москвы каждый горожанин может оказать поддержку тяжелобольным детям, инвалидам, многодетным семьям или бездомным животным. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Москва и благотворительность — неотделимые друг от друга понятия. В Москве всегда хватало неравнодушных людей, готовых прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. И город во всем поддерживает таких людей и такие организации — грантами, помещениями, техникой, информацией и другим», — подчеркнул градоначальник.

При этом в Москве существуют и другие сервисы, благодаря которым можно помочь людям и животным. К примеру, пожертвование на благотворительные цели можно сделать путем перевода баллов, заработанных по программе «Миллион призов». Еще один способ делать добро — с помощью платформы «Активный гражданин».

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