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Синоптик Тишковец пообещал жителям столицы крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы

Общество
Синоптик Тишковец пообещал жителям столицы крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 9 января. Крупнейшие со времен Битвы за Москву полуметровые январские сугробы вырастут в российской столице к пятнице, 14 января.

Погоду в столичном регионе определяет теплый атмосферный фронт с юго-запада, который принес с собой снеговые тучи. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«К концу рабочей недели снежное ненастье вновь усилится, а сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты — это почти вдвое больше положенной нормы. Последний раз в это время года так сильно Москву заносило снегом 80 лет назад — в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 сантиметров. При этом резко потеплеет», — объяснил специалист в беседе с РИА Новости.

При этом понедельник, 10 января, ознаменуется непрерывными снегопадами с общим количеством осадков до 9-14 миллиметров, что составляет треть месячной нормы. Во вторник и среду осадки продолжатся, но ослабеют.

Прошедший год запомнился температурными рекордами и необычным распределением осадков. Однако в 2022 году ситуация повторится, предупредил климатолог Алексей Кокорин.

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