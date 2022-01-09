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Создатель сериала «Марш Турецкого» Леонид Казаков скончался в новогоднюю ночь

  /   Обновлено: 09 января 2022 11:28
Общество
Создатель сериала «Марш Турецкого» Леонид Казаков скончался в новогоднюю ночь
pixabay.com

Москва, 9 января. Российский сценарист и кинооператор Леонид Казаков скончался в новогоднюю ночь на 68-м году жизни. Его тело нашли в московской квартире.

Сообщение о скоропостижной кончине Казакова поступило в полицию утром 1 января. Точная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы, передает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Леонид Казаков работал над созданием известного российского сериала «Марш Турецкого» — был главным оператором и писал сценарии для нескольких эпизодов. Принимал участие в создании сериалов «Земской доктор», «Сильная слабая женщина», «Моя граница» и других.

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москва смерть леонид казаков
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