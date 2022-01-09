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Москвич зверски избил ребенка молотком и покончил с собой

  /   Обновлено: 09 января 2022 02:14
Происшествия
Москвич зверски избил ребенка молотком и покончил с собой
pixabay.com

Москва, 9 января. Житель Москвы напал на несовершеннолетнего племянника, после чего свел счеты с жизнью. Трагедия произошла на северо-востоке столицы.

Незадолго до инцидента 37-летний москвич перенес коронавирус, после чего его поведение стало неадекватным. Вечером мужчина поужинал в кругу родственников, а затем отправился в комнату к племяннику, передает телеканал РЕН ТВ.

С собой злоумышленник взял молоток, которым нанес ребенку несколько ударов по голове. В страхе мальчик убежал в ванную и закрыл дверь. После этого москвич покончил с собой.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего. О текущем состоянии пострадавшего ребенка не сообщается.

В Нижегородской области бытовой конфликт между супругами закончился смертью одного из них. Местный житель до смерти забил свою жену после ссоры из-за ее пристрастия к алкоголю.

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