Москвич зверски избил ребенка молотком и покончил с собой

Москва, 9 января. Житель Москвы напал на несовершеннолетнего племянника, после чего свел счеты с жизнью. Трагедия произошла на северо-востоке столицы.

Незадолго до инцидента 37-летний москвич перенес коронавирус, после чего его поведение стало неадекватным. Вечером мужчина поужинал в кругу родственников, а затем отправился в комнату к племяннику, передает телеканал РЕН ТВ.

С собой злоумышленник взял молоток, которым нанес ребенку несколько ударов по голове. В страхе мальчик убежал в ванную и закрыл дверь. После этого москвич покончил с собой.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего. О текущем состоянии пострадавшего ребенка не сообщается.

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