Дорожный затор из 50 авто на трассе Балашиха – Москва мог возникнуть из-за гвоздей

Москва, 8 января. Массовая пробка на трассе из подмосковной Балашихи в столицу с большой долей вероятности могла произойти из-за рассыпанных на дороге гвоздей. Мнение о причине прокола шин у почти 50 автомобилей высказала очевидица событий Лилия Меркулова в беседе с ФАН.

По словам женщины, пробка образовалась на участке дороги от Старой Купавны до МКАД. Меркулова отметила, что участниками затора стали автомобили совершенно разных классов.

Свидетельница также обратила внимание, что за Балашихой дорогу сопровождают серьезные ямы, что также может быть причиной проблем с колесами. Однако, по ее словам, первые желающие сменить пробитые шины на «запаску» были видны еще задолго до этого участка.

Аналогичная ситуация произошла 2 января на участке трассы от Обухова до Акварелей (Подмосковье). Как отмечал один из очевидцев того инцидента, в заторе стояло минимум 11 машин с пробитыми шинами.

Массовая пробка на участке Балашиха – Москва начала образовываться в диапазоне с 20:45 до 21:00 по московскому времени. Автомобильный затор растянулся на несколько километров.