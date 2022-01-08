Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 23:55
23:45
Происшествия
Дорожный затор из 50 авто на трассе Балашиха – Москва мог возникнуть из-за гвоздей
23:21
Происшествия
Очевидцы пробки на пути в Москву ломают голову над причинами внезапно проколотых шин
23:17
Политика
Посол Казахстана в Москве Кошербаев опроверг внешнее вмешательство в дела республики
23:12
Политика
Захарова заявила, что лицемерию США в вопросах Казахстана пришел конец
23:00
Общество
Выделены деньги, а толку нет: почему в Петербурге не работает мусорная реформа
22:51
Происшествия
Полсотни автомобилей «встали» на трассе из Балашихи в Москву с проколотыми шинами
22:40
Экономика
«Холдинг аква» открыл новые рынки сбыта минводы «Ессентуки» в 2021 году
22:36
Политика
Захарова раскритиковала «детский лепет» американских дипломатов о трагедии в Казахстане
22:32
Политика
США готовы обсудить с Россией ограничение масштабов военных учений
22:32
Происшествия
Аэропорт Алма-Аты приостановил работу на неопределенный срок
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дорожный затор из 50 авто на трассе Балашиха – Москва мог возникнуть из-за гвоздей

  /   Обновлено: 08 января 2022 23:46
Происшествия
Дорожный затор из 50 авто на трассе Балашиха – Москва мог возникнуть из-за гвоздей
Агентство городских новостей Москва  /  Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва, 8 января. Массовая пробка на трассе из подмосковной Балашихи в столицу с большой долей вероятности могла произойти из-за рассыпанных на дороге гвоздей. Мнение о причине прокола шин у почти 50 автомобилей высказала очевидица событий Лилия Меркулова в беседе с ФАН.

По словам женщины, пробка образовалась на участке дороги от Старой Купавны до МКАД. Меркулова отметила, что участниками затора стали автомобили совершенно разных классов.

Свидетельница также обратила внимание, что за Балашихой дорогу сопровождают серьезные ямы, что также может быть причиной проблем с колесами. Однако, по ее словам, первые желающие сменить пробитые шины на «запаску» были видны еще задолго до этого участка.

Аналогичная ситуация произошла 2 января на участке трассы от Обухова до Акварелей (Подмосковье). Как отмечал один из очевидцев того инцидента, в заторе стояло минимум 11 машин с пробитыми шинами.

Массовая пробка на участке Балашиха – Москва начала образовываться в диапазоне с 20:45 до 21:00 по московскому времени. Автомобильный затор растянулся на несколько километров.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Дорожный затор из 50 авто на трассе Балашиха – Москва мог возникнуть из-за гвоздей
москва балашиха автомобильная пробка
Комментировать