Полсотни автомобилей «встали» на трассе из Балашихи в Москву с проколотыми шинами

Москва, 8 января. Огромная пробка образовалась на автодороге из подмосковной Балашихи в столицу – на трассе застряли порядка 50 автомобилей. У всех машин оказались проколоты шины, сообщили очевидцы.

Автомобильный затор растянулся на несколько километров. На данный момент неизвестно, что послужило причиной столь массовой пробки. Водители склонны предполагать, что на одном из объездов кто-то мог рассыпать гвозди. Возможно, причиной проколотых шин стало неудовлетворительное состояние самой обочины.

В Москве на днях произошла серьезная авария с участием кареты скорой помощи и трамвая. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина.