Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 23:55
23:45
Происшествия
Дорожный затор из 50 авто на трассе Балашиха – Москва мог возникнуть из-за гвоздей
23:21
Происшествия
Очевидцы пробки на пути в Москву ломают голову над причинами внезапно проколотых шин
23:17
Политика
Посол Казахстана в Москве Кошербаев опроверг внешнее вмешательство в дела республики
23:12
Политика
Захарова заявила, что лицемерию США в вопросах Казахстана пришел конец
23:00
Общество
Выделены деньги, а толку нет: почему в Петербурге не работает мусорная реформа
22:51
Происшествия
Полсотни автомобилей «встали» на трассе из Балашихи в Москву с проколотыми шинами
22:40
Экономика
«Холдинг аква» открыл новые рынки сбыта минводы «Ессентуки» в 2021 году
22:36
Политика
Захарова раскритиковала «детский лепет» американских дипломатов о трагедии в Казахстане
22:32
Политика
США готовы обсудить с Россией ограничение масштабов военных учений
22:32
Происшествия
Аэропорт Алма-Аты приостановил работу на неопределенный срок
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Полсотни автомобилей «встали» на трассе из Балашихи в Москву с проколотыми шинами

  /   Обновлено: 08 января 2022 23:23
Происшествия
Полсотни автомобилей «встали» на трассе из Балашихи в Москву с проколотыми шинами
Агентство городских новостей Москва  /  Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва, 8 января. Огромная пробка образовалась на автодороге из подмосковной Балашихи в столицу – на трассе застряли порядка 50 автомобилей. У всех машин оказались проколоты шины, сообщили очевидцы.

Автомобильный затор растянулся на несколько километров. На данный момент неизвестно, что послужило причиной столь массовой пробки. Водители склонны предполагать, что на одном из объездов кто-то мог рассыпать гвозди. Возможно, причиной проколотых шин стало неудовлетворительное состояние самой обочины.

В Москве на днях произошла серьезная авария с участием кареты скорой помощи и трамвая. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Полсотни автомобилей «встали» на трассе из Балашихи в Москву с проколотыми шинами
москва дтп балашиха
Комментировать