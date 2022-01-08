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Мэрия Москвы за год помогла 17 компаниям в локализации производства

  /   Обновлено: 08 января 2022 21:44
Экономика
Мэрия Москвы за год помогла 17 компаниям в локализации производства
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 января. Власти российской столицы предоставили помощь предпринимателям в локализации их производства. Теперь они будут вкладывать деньги в местную экономику и создавать рабочие места, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Поддержкой за прошлый год воспользовались 17 компаний. Они готовятся вложить в московские проекты более чем 3,5 миллиарда рублей, а также создать дополнительные 445 рабочих мест.

«В декабре новые производства в столице разместили пять предприятий, еще одна компания расширила территории для новых разработок. За весь 2021 год город помог в локализации 17 предприятиям, на которых появится 445 новых рабочих мест. Общий объем запланированных ими инвестиций составляет 3,6 миллиарда рублей», — рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Объем инвестиций Финляндии в экономику Москвы увеличился за год на 150 млн долларов.

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