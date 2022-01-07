Бывший начальник Генштаба вооруженных сил РФ Квашнин умер в Москве

Москва, 7 января. Генерал Анатолий Квашнин скончался в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко. Ему было 75 лет.

По предварительным данным, Квашнин месяц лечился от коронавирусной инфекции. Накануне вечером его состояние сильно ухудшилось, а ночью он умер от инфаркта. Дата и место похорон генерала будут известны позже.

Напомним, Анатолий Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике в 1991 году, а в феврале 1995 года его назначили командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. С сентября 2004 года Квашнин занимал должность полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.