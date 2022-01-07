Смертельная авария в Москве с участием скорой помощи попала на видео

Москва, 7 января. Видеозапись с места аварии на территории Москвы появилась в Сети. Во время инцидента столкнулись автомобиль скорой помощи и трамвай.

Жертвой аварии стала пациентка, которая находилась в машине скорой помощи. В результате инцидента травмы также получила фельдшер. В данный момент ее реанимируют медики. Люди, находившиеся в салоне трамвая во время происшествия не пострадали, передает РИА Новости.

Водитель трамвая ранее сообщил, что машина скорой помощи выехала на красный свет светофора и не успела затормозить. В результате автомобиль занесло, и он врезался в переднюю часть трамвая. По итогу ДТП салон машины был сильно поврежден.