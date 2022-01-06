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Женщина погибла после столкновения машины скорой помощи с трамваем в Москве

Происшествия
Женщина погибла после столкновения машины скорой помощи с трамваем в Москве
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 6 января. Трамвай и машина скорой помощи столкнулись на Абельмановской улице в центре столицы. В результате ДТП погиб человек.

Погибла пациентка, которую везли в автомобиле скорой помощи. Травмы также получила фельдшер, ее реанимируют врачи. Пассажиры трамвая не пострадали.

Водитель трамвая заявил, что автомобиль скорой помощи выехал на красный свет светофора и затормозить не успел. Машину занесло, и она врезалась в переднюю часть трамвая. В результате столкновения салон автомобиля был сильно поврежден.

Причины и обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее дорожное происшествия с участием сразу нескольких автомобилей произошло на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы столкнулись три иномарки — Porsche, BMW и Toyota Land Cruiser.

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