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Пятеро иностранцев пострадали в массовой драке на стройке в Новой Москве

Происшествия
Пятеро иностранцев пострадали в массовой драке на стройке в Новой Москве
pexels.com  /  it's me neosiam

Москва, 5 января. Массовая драка произошла на территории строительной площадки в Новой Москве. Пострадали минимум пять человек.

Согласно информации РЕН ТВ, все они являются гражданами иностранного государства. Происшествие случилось на стройке компании "ПИК" в деревне Картмазово.

Иностранцы, как отмечает источник, явились на работу, однако не предупредили об этом охрану объекта. Рабочие попытались разместиться там, однако это привело к драке. Охранники попросту избили их. Медики диагностировали у пострадавших переломы ребер и различные травмы.

Недавно на видео попала драка у букмекерской конторы в московском Саларьево. В потасовке участвовали несколько мужчин.

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