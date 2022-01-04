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Власти Подмосковья планируют принять этой зимой до двух миллионов туристов

Общество
Власти Подмосковья планируют принять этой зимой до двух миллионов туристов
pixabay.com  /  dalphoto

Москва, 4 января. Подмосковье планирует принять до двух миллионов туристов этой зимой, заявил министр Правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

Шимко выступил в эфире телеканала «Москва-24». Он отметил, что в прошлом году регион посетили 1,5 млн туристов, причем самыми активными гостями стали москвичи.

«В Московской области около тысячи отелей и домов отдыха. Наша программа "Зима в Подмосковье" проходит во всех муниципалитетах», — сообщил министр.

В рамках туристического сезона этого года приезжающих в область путешественников ждет более 500 мероприятий, среди которых ярмарки, катки и другие развлечения.

Ранее сообщалось о проведении конкурса «Зима в Подмосковье». Проект предполагает проведение выставок и мероприятий на территории области. В частности, 31 декабря состоялась одно из крупнейших лыжных состязаний в Московской области.

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