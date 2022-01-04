Москвичи стали реже покупать апартаменты в 2021 году

Москва, 4 января. Спрос на столичном рынке апартаментов в прошлом году сократился на 33%, сообщает ТАСС. Изменения фиксируются на фоне падающего интереса москвичей к данному виду недвижимости.

Специалисты риелторской компании Est-a-Tet рассказали, что в годовом выражении объем предложения уменьшился на 33% — до 6,3 тыс. лотов. В четвертом квартале 2021 года апартаментами стали интересоваться больше на 60%, но в годовой динамике отмечается падение спроса на 13%

Риелторы полагают, что снижение спроса связано с правовым статусом такого вида недвижимости. Чаще всего апартаменты используют для проживания, в то время как де-юре они являются нежилыми объектами. К тому же для апартаментов действуют повышенные ставки тарифов, как для коммерческих помещений.

Главным плюсом апартаментов была их цена. В среднем такую недвижимость продавали дешевле квартир на 15-20%. В прошлом году цена на апартаменты резко подскочила до 447 тысяч рублей за квадратный метр.