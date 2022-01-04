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СК возбудил дело после гибели мужчины и двух женщин при пожаре в Москве

Происшествия
СК возбудил дело после гибели мужчины и двух женщин при пожаре в Москве
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Москва, 4 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек. Смертельный пожар произошел в одном из домов на Кавказском бульваре.

По данным регионального СК РФ, уголовное дело расследуют по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)».

Напомним, в результате происшествия две женщины заживо сгорели в квартире. Мужчина, пытаясь спасти свою жизнь, выпрыгнул из окна квартиры и получил несовместимые с жизнью травмы.

В настоящее время правоохранители допрашивают соседей, также назначена пожарно-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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