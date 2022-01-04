СК проверяет информацию о гибели троих москвичей при пожаре на юге столицы

Москва, 4 января. Правоохранители инициировали проверку по факту гибели троих людей во время пожара на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Ночью 4 января произошло возгорание в одном из домов на Кавказском бульваре. Сотрудники СКР проведут проверку по факту трагического инцидента, в ходе которой установят причины и обстоятельства трагедии.

Всего из-за происшествия погибли трое людей. Две женщины заживо сгорели в квартире, а мужчина, пытаясь спасти свою жизнь, выпрыгнул из окна квартиры и скончался из-за полученных увечий.