Пожар на юге Москвы унес жизни трех человек

Москва, 4 января. Смертельный пожар произошел в доме на Кавказском бульваре. В результате происшествия погибли три человека.

По некоторым данным, огонь распространился в квартире на пятом этаже. Точная площадь возгорания сейчас устанавливается. Уже известно о троих погибших, еще с двумя жителями дома находятся медики.

Одного пострадавшего везут на карете скорой помощи с травмами. Ему удалось спастись от огня, выпрыгнув из окна собственной квартиры.

Ранее пожар со смертельным исходом произошел в подмосковной Ивантеевке. Частный дом вспыхнул огнем в ночь на 26 декабря. Погибли двое взрослых и трехлетний ребенок.