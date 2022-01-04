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Пожар на юге Москвы унес жизни трех человек

  /   Обновлено: 04 января 2022 01:10
Происшествия
Пожар на юге Москвы унес жизни трех человек
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Москва, 4 января. Смертельный пожар произошел в доме на Кавказском бульваре. В результате происшествия погибли три человека.

По некоторым данным, огонь распространился в квартире на пятом этаже. Точная площадь возгорания сейчас устанавливается. Уже известно о троих погибших, еще с двумя жителями дома находятся медики.

Одного пострадавшего везут на карете скорой помощи с травмами. Ему удалось спастись от огня, выпрыгнув из окна собственной квартиры.

Ранее пожар со смертельным исходом произошел в подмосковной Ивантеевке. Частный дом вспыхнул огнем в ночь на 26 декабря. Погибли двое взрослых и трехлетний ребенок.

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