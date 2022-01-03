Рейс Москва — Хабаровск вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок

Москва, 3 января. Самолет авиакомпании «Россия», направляющийся из Москвы в Хабаровск, совершил посадку в городе вылета. Причиной возврата лайнера стали неполадки в двигателях.

Инцидент произошел 3 января. Как стало известно, экипаж Boeing 777 отметил проблемы с неустойчивой работой обоих двигателей. Самолет начал разворачиваться над Кировом, а затем взял курс на Шереметьево. Сейчас лайнер благополучно приземлился в Москве. Информации о пострадавших не поступало.

Подобный случай произошел 2 января. Экипаж рейса Москва — Челябинск экстренно приземлил самолет в аэропорту вылета. Сообщается, что сработали датчики неисправности бортового компьютера. Пилоты сделали девять кругов у Шереметьево для выработки топливо. Посадка прошла без происшествий.