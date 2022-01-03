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Химики из МГУ создали инновационный молекулярный двигатель

  /   Обновлено: 03 января 2022 19:54
Хорошие новости России
Химики из МГУ создали инновационный молекулярный двигатель
pixabay.com

Москва, 3 января. Российские химики из МГУ совместно с датскими коллегами создали инновационный молекулярный двигатель на основе родопсина.

Родопсины являются фоточувствительными мембранными молекулами. Например, родопсины I играют роль световых сенсоров в структуре бактериальных клеток, а также принимают участие в транспорте ионов. Родопсины II помогают видеть практически всем видам наземных позвоночных животных, а также некоторым рыбам.

Молекулярный двигатель функционирует на основе модифицированного хромофора фоточувствительного родопсина. Специалисты отметили, что акцент в их работе делается на облучение светом. С помощью оборота фрагмента молекулы исследователям удалось добиться сверхбыстрого вращения. Так, двигатель может осуществить поворот на 360 градусов за два шага.

Синтетические аналоги природных родопсинов активно используются в науке. Разработка российских ученых может оказаться полезна в области наномедицины, заявила доцент МГУ Анастасия Боченкова.

Химики из МГУ создали инновационный молекулярный двигатель
pixabay.com / jayzynism

Французские исследователи из Университета Лотарингии открыли еще одну неожиданную особенность родопсинов. Как оказалось, химиотерапия, которая проводится при некоторых видах рака, способна улучшить ночное зрение. Дело в том, что эти мембранные молекулы, содержащиеся в светочувствительных клетках глаза, взаимодействуют с хлорином Е6, применяемым при лечении онкологических заболеваний.

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