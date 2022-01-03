Химики из МГУ создали инновационный молекулярный двигатель

Москва, 3 января. Российские химики из МГУ совместно с датскими коллегами создали инновационный молекулярный двигатель на основе родопсина.
Родопсины являются фоточувствительными мембранными молекулами. Например, родопсины I играют роль световых сенсоров в структуре бактериальных клеток, а также принимают участие в транспорте ионов. Родопсины II помогают видеть практически всем видам наземных позвоночных животных, а также некоторым рыбам.
Молекулярный двигатель функционирует на основе модифицированного хромофора фоточувствительного родопсина. Специалисты отметили, что акцент в их работе делается на облучение светом. С помощью оборота фрагмента молекулы исследователям удалось добиться сверхбыстрого вращения. Так, двигатель может осуществить поворот на 360 градусов за два шага.
Синтетические аналоги природных родопсинов активно используются в науке. Разработка российских ученых может оказаться полезна в области наномедицины, заявила доцент МГУ Анастасия Боченкова.
Французские исследователи из Университета Лотарингии открыли еще одну неожиданную особенность родопсинов. Как оказалось, химиотерапия, которая проводится при некоторых видах рака, способна улучшить ночное зрение. Дело в том, что эти мембранные молекулы, содержащиеся в светочувствительных клетках глаза, взаимодействуют с хлорином Е6, применяемым при лечении онкологических заболеваний.