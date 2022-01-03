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США стали одним из главных потребителей московского мороженого

Экономика
США стали одним из главных потребителей московского мороженого
inmarko.ru  /  inmarko.ru

Москва, 3 января. Одним из ключевых потребителей столичного мороженого по итогам трех кварталов 2021 года оказались Соединенные Штаты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Объем поставок мороженого из Москвы в США за три квартала 2021 года вырос в четыре раза — с 1,76 до 7,52 тыс. тонн. Экспорт этой продукции достиг 19,66 млн долларов, передает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

В числе основных импортеров лакомства также оказались Казахстан, Канада, Китай и Белоруссия. Всего московское мороженое поставляли в 31 страну, а суммарный объем агропромышленного экспорта по итогам девяти месяцев возрос на 10,9% — до 2,8 млрд долларов.

К возведению нового завода по переработке молока приступают в Мордовии. Предприятие станет ежедневно выпускать 15 тонн творога и 10 тонн мороженого.

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сша мороженое экспорт москвы
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