Уголовное дело возбудили из-за смертельного отравления алкоголем в Подмосковье

Балашиха, 3 января. Прокуратура Московской области взяла под личный контроль ход уголовного дела по факту смерти трех человек в Балашихе и Реутове.

Инцидент произошел 2 января. В одной из квартир в Балашихе был обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Из этого же помещения госпитализировали его знакомого. Правоохранители обнаружили канистру со спиртосодержащей продукцией.

Из другой квартиры в Реутове госпитализировали мужчину и женщину. Но врачам не удалось их спасти. По предварительным данных, они отравились неустановленным веществом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть.

Ранее после пожара с тремя погибшими в Московской области завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе областного главка СК России.