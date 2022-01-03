Три жителя Подмосковья скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

Балашиха, 3 января. Отравление суррогатным алкоголем стало причиной смерти трех человек в подмосковных Балашихе и Реутове, сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, алкоголь был приобретен в канистрах. Кто является продавцом, правоохранителям еще предстоит выяснить. По данным источника ТАСС, речь может идти об отравлении не только трех погибших от употребления этой партии спиртного.

Ранее сообщалось, что после пожара с тремя погибшими в Московской области завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.