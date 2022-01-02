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Уголовное дело завели после пожара с тремя погибшими в Подмосковье

Происшествия
Уголовное дело завели после пожара с тремя погибшими в Подмосковье
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Москва, 2 января. После пожара с тремя погибшими в Московской области завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе областного главка СК России.

В подмосковной прокуратуре ранее сообщили, что при пожаре в Московской области погибли три человека, включая двоих детей. Еще двое взрослых и один ребенок пострадали. Ведомство проводит по этому факту проверку.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара трех человек, двое из которых дети (ч.3 ст.109 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, 2 января вечером при тушении пожара в частном доме в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура были обнаружены тела мальчика и девочки 2012 и 2016 года рождения соответственно. В присутствии бригады «скорой» скончался мужчина 1965 года рождения, которого очевидцы вынесли из горящего дома.

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