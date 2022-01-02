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Морозы и штормовой ветер ожидают москвичей на следующей неделе

Общество
Морозы и штормовой ветер ожидают москвичей на следующей неделе
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 2 января. На следующей неделе в Москву придут морозы, а в среду поднимется штормовой ветер, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Во вторник и среду температура будет на два-три градуса «ниже положенной». Ночами в столице ожидается до 10-15 градусов мороза, местами — до минус 15-20 градусов. Возможен небольшой снег, сообщил РИА Новости синоптик.

В среду на столицу с запада обрушится активный атлантический циклон, несущий обильные и влажные снегопады с «общим количеством осадков около 10 мм», что составляет 25% месячной нормы, предупредил Тишковец.

«При этом порывы ветра будут достигать штормовых значений — до 15-20 метров в секунду, а видимость уменьшится до одного километра и менее, на проводах и ветвях деревьев — налипание мокрого снега. Сугробы вырастут с 26 до 30 см», — заявил Тишковец.

Синоптик предупредил об ухудшении дорожной ситуации, снежных накатах, заносах и переметах и возможных обрывах ЛЭП и сбоях в авиасообщении. Днем ожидается от минус двух до плюс трех градусов, атмосферное давление понизится до 725 мм ртутного столба.

В четверг немного подморозит, а в пятницу, 7 января, «ударят умеренные крещенские морозы» до минус 7-12 градусов ниже нуля. В субботу похолодает до минус 14-19, но в воскресенье температура поднимется на несколько градусов, заключил Тишковец.

Ранее желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области из-за гололедицы и усиления ветра. Предупреждение действует до 12:00 вторника, 4 января.

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