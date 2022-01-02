Местные жители пожаловались на звуки стрельбы в историческом особняке в Москве

Москва, 2 января. Полиция проверяет жалобы москвичей на звуки стрельбы на территории особняка в Трехгорном переулке. Шум пугает местных жителей.

По словам одной из собеседниц РЕН ТВ, устрашающие звуки она слышала вчера, 1 января. Это создает ощущение небезопасности. В представительстве охраны отметили, что ситуацией уже занимаются местные участковые. Территория особняка является частной и закрытой.

Также известно, что это здание является объектом культурного наследия — замком фабриканта Прохорова. Особняк был построен в 1884 году в готическом стиле.

Спасатели ранее эвакуировали десять человек из жилого дома на севере Москвы из-за потенциально опасного предмета, похожего на гранату.