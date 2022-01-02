Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 22:43
22:40
Происшествия
Один человек погиб и несколько детей пострадали в ДТП в Удмуртии
22:21
Происшествия
Семиклассницу задержали за убийство отца в Симферополе
22:09
Весь мир
Власти Туниса инициировали электронные «консультации» с гражданами по поводу реформ
22:07
Общество
Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявили в Карелии
22:00
Общество
Люди сидят без тепла по несколько дней: жители Металлостроя проводят праздники в холодных квартирах
21:54
Происшествия
Местные жители пожаловались на звуки стрельбы в историческом особняке в Москве
21:38
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
21:34
Происшествия
ФАН публикует видео с места эвакуации жителей дома в Москве
21:21
Спорт
Уходящего в «Зенит» Сергеева в «Крыльях» может заменить Максименко
21:12
Общество
Нужно больше таких картин: депутат Госдумы Бессараб заявила о роли патриотических фильмов на примере «Гранита»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Местные жители пожаловались на звуки стрельбы в историческом особняке в Москве

  /   Обновлено: 02 января 2022 21:54
Происшествия
Местные жители пожаловались на звуки стрельбы в историческом особняке в Москве
pixabay.com  /  PD

Москва, 2 января. Полиция проверяет жалобы москвичей на звуки стрельбы на территории особняка в Трехгорном переулке. Шум пугает местных жителей.

По словам одной из собеседниц РЕН ТВ, устрашающие звуки она слышала вчера, 1 января. Это создает ощущение небезопасности. В представительстве охраны отметили, что ситуацией уже занимаются местные участковые. Территория особняка является частной и закрытой.

Также известно, что это здание является объектом культурного наследия — замком фабриканта Прохорова. Особняк был построен в 1884 году в готическом стиле.

Спасатели ранее эвакуировали десять человек из жилого дома на севере Москвы из-за потенциально опасного предмета, похожего на гранату.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Местные жители пожаловались на звуки стрельбы в историческом особняке в Москве
стрельба особняк трехгорный переулок
Комментировать