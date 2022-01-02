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Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

  /   Обновлено: 02 января 2022 21:43
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
pixabay.com

Шатура, 2 января. Возгорание частного дома произошло в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура. Жертвами происшествия стали три человека.

Согласно предварительным данным, двое из них оказались несовершеннолетними детьми. При этом также известно, что во время пожара пострадали еще один взрослый и ребенок. Какие-либо другие подробности инцидента в настоящий момент не поступали.

Специалисты Шатурской городской прокуратуры намерены провести по данному делу соответствующую проверку. Во время нее сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также причины, по которым возник пожар, унесший жизни трех человек.

Ранее в Челябинской области произошло еще одно возгорание, жертвой которого стала 12-летняя девочка. Прибывшие на вызов пожарные смогли ликвидировать пламя, однако при разборе завалов обнаружили труп ребенка.

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