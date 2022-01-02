ФАН публикует видео с места эвакуации жителей дома в Москве

Москва, 2 января. Жителей дома на севере Москвы эвакуировали из-за предмета, похожего на гранату.

На место быстро прибыли правоохранительные органы и кинологи с собаками, происходящее появилось на видео от Федерального агентства новостей.

Инцидент начали проверять, были подозрения, что зловещее устройство сохранилось еще с Великой отечественной войны и представляет опасность для москвичей. По непроверенной информации, подозрительный предмет обнаружился у одного из жителей дома. Его и еще девять обитателей позднее эвакуировали. На данный момент проверка закончена, граната оказалась муляжом.