Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве из-за гололедицы и сильного ветра

Москва, 2 января. Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области из-за гололедицы и усиления ветра.

Предупреждение о гололедице ранее действовало до 12:00 воскресенья. Однако непогода в регионе продолжается, следует из данных прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Теперь предупреждение действует до 12:00 вторника, 4 января. Кроме того, в российской столице и Подмосковье все еще сохраняется опасная ситуация из-за порывов ветра до 15 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее пообещал жителям России «голубоватый» январь. По его словам, температура воздуха в первый месяц 2022 года будет немного ниже средних значений.