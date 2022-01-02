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Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве из-за гололедицы и сильного ветра

Общество
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве из-за гололедицы и сильного ветра
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 2 января. Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области из-за гололедицы и усиления ветра.

Предупреждение о гололедице ранее действовало до 12:00 воскресенья. Однако непогода в регионе продолжается, следует из данных прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Теперь предупреждение действует до 12:00 вторника, 4 января. Кроме того, в российской столице и Подмосковье все еще сохраняется опасная ситуация из-за порывов ветра до 15 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее пообещал жителям России «голубоватый» январь. По его словам, температура воздуха в первый месяц 2022 года будет немного ниже средних значений.

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погода москва гидрометцентр
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