Акция «Елочный круговорот» по сбору и переработке хвойных деревьев стартовала в Москве

Москва, 2 января. Ежегодная акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев под названием «Елочный круговорот» стартовала в Москве в воскресенье.

Более 580 пунктов приема новогодних елей для утилизации продолжат свою работу до 20 февраля. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная цель — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора. Приемка деревьев осуществляется бесплатно», -— подчеркнул он.

Акция «Елочный круговорот» проводится в российской столице с 2016 года и пользуется популярностью у горожан. В пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты, однако обязательным условием является отсутствие мишуры и новогодних украшений.

Живые новогодние деревья могут стать убежищем для различных мелких насекомых. Представляют ли они опасность, ранее рассказал дендролог Лев Яковлев.