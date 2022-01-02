Гидрометцентр предупредил москвичей об облачной погоде и гололедице 2 января

Москва, 2 января. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и гололедица ожидают москвичей во вторник, 2 января, следует из опубликованных на сайте Гидрометцентра России данных.

Днем в Москве ожидается от семи до девяти градусов ниже нуля. Ночью столбики термометров опустятся до –14 градусов. В Московской области ожидается до девяти градусов мороза днем и до –17 градусов — ночью.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление — 746 мм ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в первый месяц 2022 года почти на всей территории страны будет немного ниже средних значений. Резких перепадов показателей не ожидается, но зима будет неровной, предупредил синоптик.