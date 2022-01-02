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Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличилась на рубль

Общество
Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличилась на рубль
Невские Новости  /  Евгения Сычева

Москва, 2 января. Разовая поездка на городском транспорте Москвы возросла в цене на 1 рубль, по карте «Тройка» — на 4 рубля.

Цена поездки по Face Pay, билету на 365 дней и проездному на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов не потерпит никаких изменений, информирует RT.

Изменения коснулись не только столицы. Новые тарифы за проезд в общественном транспорте Петербурга вступили в силу с 1 января 2022 года, информация об этом появилась на официальном портале Смольного. Стоимость разовой поездки по так называемому «гостевому» тарифу теперь стала дороже на целых пять рублей. Дороже на четыре рубля стал проезд по «Подорожнику» — 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном транспорте. Владельцы карты «Мир» могут кататься по городу по старой стоимости.

Недавно жители Северной столицы стали свидетелями аварии с участием автобуса, которая произошла на улице Куйбышева. Водитель транспортного средства потерял управление. Автобус заехал на тротуар и врезался в остановку.

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