Новогоднее видео с тигром Степаном опубликовали сотрудники Московского зоопарка

Москва, 1 января. Необычное новогодние видео опубликовали в Сети сотрудники Московского зоопарка. Работники записали поздравления от тигра Степана.

В видеоролике хищник распаковывает свой новогодний подарок — коробку, внутри которой лежит гигантский кусок мяса. При этом пользователи могут прочитать субтитры, в которых как бы переведено поздравление от полосатого зверя.

«Желаю вам счастья, любви и удачи! Мягко шагать по песку и снегу, добиваться поставленных целей, добираться до вкусной добычи, защищать близких, никогда не падать духом, чтобы все сюрпризы были только приятными», — говорится в ролике, опубликованном в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее государственный музей Эрмитаж снял смешной новогодний клип про одного из своих котов. В нем используются AR-маски, которые накладывают на изображение визуальные эффекты.