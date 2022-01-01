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Московские спасатели вызволили застрявшую между прутьями калитки собаку

  /   Обновлено: 01 января 2022 19:22
Общество
Московские спасатели вызволили застрявшую между прутьями калитки собаку
pixabay.com

Москва, 1 января. Московский отряд спасателей-добровольцев «СпасРезерв» пришел на помощь собаке, которая застряла между прутьями калитки на собачей площадке.

Питомец испугался взорвавшейся рядом петарды и понесся на собачью площадку, угодив носом в закрытую калитку. Об этом говорится в посте, опубликованном в Instagram-аккаунте ОПСО «СпасРезерв».

«Пес мчал и угодил в капкан из железной арматуры. Он бился в испуге, пытаясь выбраться, хозяева и соседи помогают. Кто-то принес пилу по металлу, но крепкие, надежные прутья не поддались», — говорится в публикации.

Только добровольцам с помощью гидравлического инструмента удалось перекусить арматуру. Они проделали ювелирную работу, чтобы не поранить мордочку испуганного питомца. При этом пес сопротивления не оказывал и терпел до последнего. После долгожданного вызволения собаку под присмотром одного из членов отряда отправили домой.

Жительница Вологды ранее спасла мохноногого сыча от неминуемой гибели в сугробе. Хищная птица не могла взлететь из-за сломанного крыла, однако уже сейчас ее восстановлением занимаются лучшие орнитологи страны.

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