Синоптик Леус пообещал москвичам потепление 1 января

Москва, 1 января. Оттепель и мокрый снег придут в Москву 1 января 2022 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что в первый день наступившего года жителей столицы России ожидает нулевая температура, местами может пройти небольшой снег, передает РИА Новости.

По словам Леуса, погодные условия в Москве определит теплый циклон, поэтому в городе будет облачно. Ветер ожидается северо-западный до восьми метров в секунду.

«В первой половине дня мокрый снег, во второй половине дня возможна гололедица», — добавил эксперт.

«Голубоватый» январь ожидается на территории России. Температура воздуха в первый месяц 2022 года почти на всей территории страны будет немного ниже средних значений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.