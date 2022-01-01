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Синоптик Леус пообещал москвичам потепление 1 января

Общество
Синоптик Леус пообещал москвичам потепление 1 января
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 1 января. Оттепель и мокрый снег придут в Москву 1 января 2022 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что в первый день наступившего года жителей столицы России ожидает нулевая температура, местами может пройти небольшой снег, передает РИА Новости.

По словам Леуса, погодные условия в Москве определит теплый циклон, поэтому в городе будет облачно. Ветер ожидается северо-западный до восьми метров в секунду.

«В первой половине дня мокрый снег, во второй половине дня возможна гололедица», — добавил эксперт.

«Голубоватый» январь ожидается на территории России. Температура воздуха в первый месяц 2022 года почти на всей территории страны будет немного ниже средних значений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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