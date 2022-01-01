Очереди из улетающих образовались в аэропорту Шереметьево из-за задержек рейсов

Москва, 1 января. Пассажиры московского аэропорта Шереметьево жалуются на огромные очереди, которые образовываются из-за задержки самолетов.

Люди, которые вынуждены стоять в очередях, пытаются вылететь к своим родственникам или на отдых. Отмечается, что задержки рейсов в московской авиагавани продолжаются.

Кроме того, согласно онлайн-табло Шереметьево, там отменено порядка 89 рейсов. В основном это внутренние рейсы «Аэрофлота» или «Победы», которые были запланированы на вторую половину дня 1 января. Под отмену попали вылеты в Пермь, Ярославль, Барнаул, Петропавловск-Камчатский и другие города.

Аэропорт Шереметьево закрыл терминал F для пассажиров с 30 декабря. Эти меры связаны с технологическим переоснащением.