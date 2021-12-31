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Собянин поблагодарил врачей и медсестер в новогоднем поздравлении жителей Москвы

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 22:57
Общество
Собянин поблагодарил врачей и медсестер в новогоднем поздравлении жителей Москвы
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 31 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступающим 2022 годом. Отдельные слова благодарности градоначальник выразил врачам и медсестрам, которые даже в новогоднюю ночь находятся на передовой борьбы с COVID-19.

Собянин подчеркнул, что уходящий год традиционно был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. По словам мэра, в 2021 году Москва продолжала активно развиваться возводилось новое жилье, метро, дороги, школы, детские сады, поликлиники, больницы, реставрировались памятники архитектуры, благоустраивались парки и дворы.

«Спасибо ветеранам, которые отдали десятилетия развитию любимого города и нашей страны. Отдельные слова благодарности — врачам и медсестрам, которые по-прежнему находятся на передовой борьбы с ковидом», — следует из поздравления Сергея Собянина на портале мэра Москвы.

Новый год уже встретили в Екатеринбурге и Челябинске. Соотечественники выпили шампанского и послушали поздравление президента России Владимира Путина.

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москва собянин новый год
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