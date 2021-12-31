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Риелтор Антясова: россияне стали чаще интересоваться заложенными квартирами в Москве

Экономика
Риелтор Антясова: россияне стали чаще интересоваться заложенными квартирами в Москве
pixabay.com

Москва, 31 декабря. Количество сделок с заложенным жильем в столице РФ за три прошедших года выросло на 15%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора сети «Миэль» Юлию Антясову.

По словам эксперта, покупатели из-за личных обстоятельств все чаще обращают свое внимание на недвижимость с обременением в виде ипотеки. А срок кредитования может составлять от 1 года до 30 лет.

«Они оказываются перед необходимостью вновь решать свои жилищные вопросы, и квартиры, которые пока еще находятся в залоге у банка, выходят на рынок», – рассказала она.

Главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова вспомнила, что в 2021 году сделки до 6 млн рублей чаще всего проходили для покупки комнат. Однако были месяцы, когда их количество не превышало отметки в 1%.

«Сегодня в этом ценовом сегменте в основном продаются только комнаты, поскольку из-за резкого скачка цен в 3-4 квартале 2020 года, даже однокомнатные квартиры уже не попадают в этот диапазон», — подчеркнула специалист.

Риелтор Ольга Мажуть ранее призвала не ждать снижения цен на квартиры в Москве. Она заметила, что после Нового года лоты будут выставлены по новой стоимости.

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москва жилье сделки Антясова
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